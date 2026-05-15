Oceanman torna a Cattolica | 800 atleti da 50 nazioni pronti a sfidare l’Adriatico
Cattolica si appresta ad ospitare l’edizione 2026 di Oceanman, con circa 800 nuotatori provenienti da 50 paesi diversi. La competizione si svolgerà tra il 23 e il 24 maggio e vedrà atleti affrontare le acque dell’Adriatico. L’evento coinvolge partecipanti di varie provenienze e rappresenta un momento di grande attenzione per la zona, che si prepara ad accogliere questa importante manifestazione sportiva.
Cattolica si prepara ad accogliere nuotatori provenienti da 50 nazioni per l’edizione 2026 di Oceanman Cattolica Emilia-Romagna, in programma il 23 e 24 maggio. L’evento internazionale di nuoto in acque libere trasformerà ancora una volta la Regina dell’Adriatico in uno dei punti di riferimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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