Oceanman torna a Cattolica | 800 atleti da 50 nazioni pronti a sfidare l’Adriatico

Cattolica si appresta ad ospitare l’edizione 2026 di Oceanman, con circa 800 nuotatori provenienti da 50 paesi diversi. La competizione si svolgerà tra il 23 e il 24 maggio e vedrà atleti affrontare le acque dell’Adriatico. L’evento coinvolge partecipanti di varie provenienze e rappresenta un momento di grande attenzione per la zona, che si prepara ad accogliere questa importante manifestazione sportiva.

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