Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 10 giugno 2026

Notizia in breve

L'estrazione di VinciCasa si è svolta mercoledì 10 giugno 2026 alle 20:30. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I risultati sono stati pubblicati poco dopo e sono disponibili sui canali ufficiali del gioco. Non sono stati comunicati premi o dettagli sui vincitori. La schedina vincente si ottiene indovinando tutti e cinque i numeri estratti.