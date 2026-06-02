Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 2 giugno 2026
Alle 20:30 di martedì 2 giugno 2026 si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria consente di vincere una casa indovinando i cinque numeri corretti. La pubblicazione dei numeri estratti avverrà successivamente.
Estrazione VinciCasa oggi 2 giugno 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 2 giugno 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 1 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 31 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 30 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 29 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 28 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 2 giugno 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 giugno 2026
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 30 maggio; VinciCasa, nessun ‘5’ nel concorso del 25 maggio 2026; VinciCasa, l’estrazione di martedì 26 maggio; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 27 maggio.
Estrazione Vincicasa n. 144 di domenica 24 maggio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook
Estrazione VinciCasa del 2 Giugno 2026: risultati concorsoScopri i risultati dell'estrazione VinciCasa del 2 Giugno 2026. Verifica se sei tra i fortunati vincitori di questo concorso! controcampus.it
VinciCasa, nessuna casa assegnata nell’estrazione del 18 maggioVinciCasa non assegna alcun immobile nella combinazione del 18 maggio, mentre premia le fasce minori mentre prosegue la corsa al '5'. gioconews.it