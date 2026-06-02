Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 2 giugno 2026

Notizia in breve

Alle 20:30 di martedì 2 giugno 2026 si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria consente di vincere una casa indovinando i cinque numeri corretti. La pubblicazione dei numeri estratti avverrà successivamente.