Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 1 giugno 2026

Notizia in breve

L’estrazione di VinciCasa si è svolta oggi alle 20:30. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. L’evento si tiene ogni lunedì sera e permette di vincere una casa se si indovinano i numeri corretti. I numeri vincenti di questa sera non sono ancora stati comunicati. La lotteria si svolge regolarmente e i risultati vengono pubblicati subito dopo l’estrazione.