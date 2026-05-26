Sessantotto Village l' edizione 2026 al Parco Talenti

Il Sessantotto Village torna nel 2026 al Parco Talenti, a Roma. L’evento inizierà venerdì 29 maggio e si svolgerà fino al 26 agosto. Durante questo periodo, il parco ospiterà un programma di eventi estivi dedicati a un pubblico vario. La manifestazione si svolge ogni anno nel periodo estivo e prevede diverse attività, concerti e incontri. La data di apertura è stata annunciata, mentre non sono stati comunicati dettagli sul programma completo.

Torna il “Sessantotto Village” a Parco Talenti. Da venerdì 29 maggio l'appuntamento estivo della Capitale presenta il suo ricco cartellone di eventi che terrà compagnia a romani e non fino al 26 agosto.Sessantotto Village, edizione 2026Tutti i giorni, a partire dalle 18, saranno in programma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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