Per l’estate 2026 si prevedono aumenti nei costi di bollette e carburanti, con una spesa extra stimata fino a 3.000 euro. Si registrano aumenti anche nelle tariffe per i centri estivi, che potrebbero incidere sui budget familiari. L’uso intensivo del condizionatore durante i mesi caldi potrebbe far salire notevolmente le bollette elettriche. Questi fattori sono destinati a influenzare le spese delle famiglie durante la stagione estiva.

Quanto costerà gestire un figlio al centro estivo quest'anno? Come influirà l'uso del condizionatore sulla bolletta elettrica estiva? Quali alimenti subiranno il rincaro più pesante nel carrello della spesa? Perché molte famiglie ricorrono ai prestiti per finanziare le vacanze??? In Breve Benzina +13% e diesel +26% aumentano i costi dei viaggi autostradali. Traghetti +9,7% e assicurazioni viaggio tra il 6% e il 13%. 170 milioni di euro erogati in prestiti personali per . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Estate 2026: rincari tra bollette e carburanti, fino a 3.000€ in più

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Estate 2026 sempre più cara: tutti gli aumenti tra viaggi, carburante e... gelato

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