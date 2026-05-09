La CGIA ha segnalato un incremento di circa 820 milioni di euro nei costi legati alle bollette e ai carburanti nella regione Friuli Venezia Giulia. La questione riguarda l’impatto di questi rincari sul bilancio delle famiglie e sulla liquidità delle imprese locali. Si tratta di un aumento complessivo che coinvolge diverse voci di spesa, con potenziali conseguenze per vari settori produttivi della zona.

? Domande chiave Quanto peserà l'aumento della benzina sul budget delle famiglie friulane?. Quali settori produttivi rischiano la chiusura per mancanza di liquidità?. Perché le misure del Governo sono ritenute insufficienti dalla CGIA?. Come influirà il rincaro del gas sulla sopravvivenza delle botteghe?.? In Breve Rincari carburanti da 334 milioni, utenze elettriche +327 milioni e gas +160 milioni.. Piccole imprese friulane e famiglie fragili rischiano crisi di liquidità nel 2026.. CGIA critica l'insufficienza delle misure governali e chiede nuovi interventi europei.. Settore trasporti e mobilità regionale subiranno l'impatto più violento del rincaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, allarme CGIA: 820 milioni di rincari tra bollette e carburanti

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