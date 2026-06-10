Estate 2026 | le truffe turistiche più diffuse e come evitarle

Notizia in breve

L'estate 2026 si rivela una delle stagioni più colpite dalle truffe turistiche, con un aumento delle frodi online. Sono state segnalate offerte di pacchetti vacanza inesistenti, pagamenti anticipati per servizi mai forniti e annunci falsi sui social media. Le truffe coinvolgono anche prenotazioni di alloggi e voli a prezzi stracciati. I turisti sono invitati a verificare le fonti, usare canali ufficiali e evitare pagamenti anticipati non protetti.