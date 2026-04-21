Dalle multe mai prese alle bollette non riscosse | le truffe più diffuse

In questo periodo si segnalano diverse tipologie di truffe che coinvolgono cittadini e istituzioni. Tra le più frequenti ci sono multe che non vengono mai ritirate e bollette non saldate, con scuse di vario tipo. Le autorità locali e le associazioni di categoria continuano a diffondere avvertimenti e consigli di prevenzione, mentre i casi di raggiri si moltiplicano con l’aumentare delle segnalazioni.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Multe mai prese, bollette non riscosse, le scuse sono le più varie. Siamo in alta stagione di truffe, gli allarmi si susseguono e comune, associazioni di categoria e polizia, mettono in guardia i cittadini ogni giorno contro i raggiri. L’ultimo a essere stato segnalato è quello relativo alla riscossione Tari. I cittadini che risiedono nei comuni dell’Ato Toscana Sud stanno ricevendo sms in cui si segnalano presunte irregolarità nella posizione Tari, invitando gli utenti a contattare un numero di telefono. “E’ una truffa, è necessario prestare massima attenzione – ha fatto sapere Sei Toscana - evitando di rispondere al messaggio o fornire dati e informazioni personali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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