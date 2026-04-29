Le truffe turistiche più diffuse al mondo dal trucco degli escrementi di uccello ai kebab da mille euro

Negli ultimi anni si è registrato un aumento consistente di truffe e frodi rivolte ai turisti. Tra le pratiche più comuni ci sono quelle che coinvolgono l’applicazione di escrementi di uccello come trucco ingannevole e le offerte di kebab venduti a prezzi superiori ai mille euro. Questi episodi si sono diffusi in diverse destinazioni, creando situazioni di inganno e disagio tra i visitatori.

Le truffe e le frodi turistiche sono aumentate in modo spropositato negli ultimi anni, le più diffuse? Il trucco degli escrementi di uccello e i kebab a oltre mille euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Truffe digitali sempre più diffuse: grande partecipazione al convegno promosso da RomagnaBancaDalle truffe più comuni ai casi reali sul territorio: cresce la consapevolezza sui rischi del web. Villaricca, barboncini toy tenuti in gabbia tra gli escrementi: venduti su Tiktok a più di mille euroUn canile abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Villaricca, nella provincia di Napoli. Altri aggiornamenti Le truffe turistiche più diffuse al mondo, dal trucco degli escrementi di uccello ai kebab da mille euroLe truffe e le frodi turistiche sono aumentate in modo spropositato negli ultimi anni, le più diffuse? Il trucco degli escrementi di uccello e i kebab ... fanpage.it Prenotazione dei viaggi con truffa: come smascherare affitti falsi, siti clonati e phishing via mailLa vigilanza è un baluardo essenziale per salvaguardare non solo il portafoglio, ma anche la serenità di un viaggio spesso molto agognato ... italpress.com