Estate 2026 il ritorno del mascara | l’alleato chic della bellezza essenziale

Da 361magazine.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'estate 2026, le vendite di mascara sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente. I negozi segnalano una forte domanda di prodotti leggeri e naturali, preferiti a look troppo elaborati. Le aziende cosmetiche hanno lanciato nuove linee con formule più leggere e tonalità neutre, puntando sulla semplicità. Le clienti cercano un trucco che valorizzi lo sguardo senza appesantire.

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Dopo stagioni dominate da make up estremi e look costruiti, l’estate riporta al centro equilibrio e naturalezza. A fare la differenza è il mascara, capace di aprire lo sguardo con eleganza e leggerezza. Dopo anni segnati da contouring marcati, ciglia extra dramatiche e make up sempre più stratificati, la bellezza riscopre il valore del less is more. L’estate segna il ritorno a un’estetica più equilibrata, fatta di gesti semplici e risultati sofisticati. Tra tutti i prodotti, il mascara torna protagonista perché basta da solo a illuminare il volto, aprire lo sguardo e regalare un’eleganza immediata senza appesantire i lineamenti. È proprio in questo scenario che si inserisce Clean Volume, il nuovo Volumizing Tubing Mascara di MERIT, pensato per ridefinire il concetto di volume attraverso una visione contemporanea, precisa ed essenziale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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