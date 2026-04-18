Il trend beauty della Primavera Estate 2026 ha gli occhi protagonisti con matite cromatiche e mascara colorati

Per la stagione PrimaveraEstate 2026 i look dedicati agli occhi si distinguono per l’uso di colori vivaci e tonalità intense. Matite cromatiche, mascara colorati e ombretti metallici sono i principali protagonisti di questa tendenza, che punta a valorizzare lo sguardo con sfumature audaci e brillanti. I prodotti si presentano come elementi chiave per creare effetti variegati e di grande impatto visivo, rendendo il trucco occhi il focus principale delle nuove proposte di bellezza.