Il trend beauty della Primavera Estate 2026 ha gli occhi protagonisti con matite cromatiche e mascara colorati
Per la stagione PrimaveraEstate 2026 i look dedicati agli occhi si distinguono per l’uso di colori vivaci e tonalità intense. Matite cromatiche, mascara colorati e ombretti metallici sono i principali protagonisti di questa tendenza, che punta a valorizzare lo sguardo con sfumature audaci e brillanti. I prodotti si presentano come elementi chiave per creare effetti variegati e di grande impatto visivo, rendendo il trucco occhi il focus principale delle nuove proposte di bellezza.
Il trend beauty PrimaveraEstate 26 ha il focus sugli occhi enfatizzati da nuance accese e vitaminiche: matite cromatiche, ombretti metallici, mascara colorati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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