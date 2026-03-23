Life&People.it Il guardaroba contemporaneo vive una continua metamorfosi, un dialogo incessante tra rigore formale e ribellione estetica. Sebbene il cielo conservi ancora qualche sfumature plumbee dell’inverno, l’immaginazione corre già verso orizzonti più caldi, anticipando le visioni stilistiche della prossima stagione. Le tendenze moda primavera estate 2026 tratteggiano sin da subito un guardaroba che rifiuta la rigidità a favore di un’attitudine più rilassata e volutamente imperfetta. La nuova stagione suggerisce infatti un’eleganza che nasce dal disordine calcolato che gioca con le cromie e trasforma capi storici in tele bianche da personalizzare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Tendenze moda primavera estate: l’estetica del contrasto e il ritorno del Messy Chic

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