esorcisti della campania incontro di formazione a loreto di mercogliano

Gli esorcisti della Campania si sono riuniti oggi al Palazzo Abbaziale di Loreto, a Mercogliano, per un incontro di formazione. La sessione si è concentrata su tecniche e procedure legate alle pratiche di esorcismo. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle attività svolte o sui partecipanti. L’evento si è svolto in un edificio storico, con la presenza di professionisti del settore. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a ulteriori incontri o programmi futuri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli esorcisti della Campania si sono ritrovati oggi al Palazzo Abbaziale di Loreto, a Mercogliano. L’incontro è stato promosso dalla Conferenza episcopale della Campania. Le relazioni hanno trattato l’influenza dell’occultismo e del satanismo nell’intelligenza artificiale e la trattazione teologico-esperienziale dell’esperienza pastorale di un esorcista della regione. I temi affrontati consentiranno ai presbiteri di avere un aggiornamento e un consolidamento sia in relazione alla questione tanto dibattuta dell’intelligenza artificiale che ad una corretta applicazione dei principi teologici in relazione alla prassi esorcistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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