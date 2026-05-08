L' Abbazia del Loreto verso l' UNESCO siglato il protocollo d' intesa tra il Rotary Club Avellino il Comune di Mercogliano e la comunità benedettina

Lunedì 12 maggio si terrà presso il Palazzo Abbaziale di Loreto la cerimonia di firma del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e la comunità benedettina. L’accordo mira a valorizzare l’Abbazia del Loreto, che potrebbe ricevere il riconoscimento UNESCO. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’Irpinia, coinvolgendo istituzioni e associazioni locali in un progetto comune.

Una sinergia istituzionale senza precedenti per dare all’Irpinia il suo primo riconoscimento UNESCO. Il prossimo 12 maggio, presso i locali del Palazzo Abbaziale di Loreto, si terrà la cerimonia ufficiale di sigla del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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