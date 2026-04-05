A Poggibonsi sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco per una donna scomparsa. L’allarme è stato dato nel pomeriggio di oggi dal marito, che ha segnalato la sua assenza alle autorità. Le ricerche, ancora in corso, coinvolgono diverse squadre impegnate nel tentativo di rintracciarla. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

Poggibonsi, 5 aprile 2026 – Sono ore d’ansia a Poggibonsi per la scomparsa di una donna di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile. I Vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo per la ricerca in località Pian di Campi. La donna ha 68 anni ed è residente in zona, l'allarme è stato dato dal marito. Presenti una squadra di Poggibonsi con il funzionario e il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), oltre al nucleo SAPR ( Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e al nucleo cinofili. Attivato anche personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), per perlustrare il corso d’acqua e l'elicottero Drago per il sorvolo della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna scomparsa a Poggibonsi, ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco. L’allarme dato dal marito

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