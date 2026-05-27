Introbio escursionista non rientra da una gita | ricerche in corso in Val Biandino

Notizia in breve

Le ricerche di un escursionista disperso sono in corso in Val Biandino, sopra Introbio, nel lecchese. Le operazioni sono state avviate dopo che la persona non è rientrata da una gita programmata. Sul posto sono presenti squadre di soccorso e forze di polizia. Non sono stati forniti dettagli sull’identità o sulle condizioni dell’escursionista. Le ricerche continuano senza interruzioni.