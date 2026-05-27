Introbio escursionista non rientra da una gita | ricerche in corso in Val Biandino
Le ricerche di un escursionista disperso sono in corso in Val Biandino, sopra Introbio, nel lecchese. Le operazioni sono state avviate dopo che la persona non è rientrata da una gita programmata. Sul posto sono presenti squadre di soccorso e forze di polizia. Non sono stati forniti dettagli sull’identità o sulle condizioni dell’escursionista. Le ricerche continuano senza interruzioni.
Introbio (Lecco), 27 maggio 2026 – Ricerche in corso in Val Biandino, sulle montagne lecchesi, a monte di Introbio. Un escursionista non è tornato a casa. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, sempre più preoccupati per il suo insolito ritardo. Via terra sono stati subito attivati i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Con loro ci sono pure i trialisti del Moto Club Valsassina, che li aiutano in interventi simili per riuscire a coprire in minor tempo possibile un territori più ampio, almeno lungo i sentieri. Da Malpensa sono inoltre decollati i Draghi lombardi con due elicotteri dei vigili del fuoco, con a bordo il sistema Imsi catcher. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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