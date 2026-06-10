Un uomo è stato trovato morto a bordo strada dopo essere uscito per una passeggiata in bicicletta. Il fratello, che lo cercava, ha scoperto il corpo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti.

Grosseto, 10 giugno 2026 – Una serata in sella alla sua bicicletta si è trasformata in tragedia. Il corpo senza vita di un uomo di 59 anni, un carrozziere del posto e padre di un figlio, è stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 giugno, nella fossetta laterale della strada che collega Marina di Grosseto al capoluogo, in direzione delle Strillaie. A fare la tragica scoperta è stato il fratello dell’uomo, che ha dato subito l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni, il cinquantanovenne stava rientrando verso casa nella serata di ieri, martedì 9 giugno. Al momento le cause della morte non sono note. L’ipotesi del malore è una delle piste più accreditate al momento, ma gli investigatori non escludono anche un incidente stradale, anche se sul posto e sulla bici non sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di collisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce per fare un giro in bicicletta, il fratello lo trova morto a bordo strada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La musica è finita Una vita tra dischi, radio e rock italiano | con Mox Cristadoro

Notizie e thread social correlati

Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre mortiNella mattina del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada e finito in un canale.

Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 mortiNella mattinata del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca’ Lino, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada...

Temi più discussi: Finisce un’era in casa Fiat: la Tipo esce di produzione; Con Aws l’IA esce dal laboratorio e diventa infrastruttura industriale! Per logistica, sanità, aeroporti e…; Ficarra e Picone, una canzone per salvare i bambini dai cellulari; Greenwood, la Roma è in gioco: il Fenerbahce esce di scena. Quanto chiede il Marsiglia e perché l’affare si può fare.

Esce per fare un giro in bicicletta, il fratello lo trova morto a bordo stradaTragedia nella strada che collega Marina a Grosseto. Indagini sulle cause della morte del 59enne, probabile un malore fatale ... lanazione.it

L’Italia esce da #Pisa vincente e felice con una vittoria per 3-0 Primo tempo abbastanza negativo, la ripresa ci fa rilassare con un ottimo calcio e tante occasioni create. Di sicuro è quella del 2^ tempo l’Italia da cui ripartire per andare in Svezia e cercare x.com

Esce a fare la spesa e scompare, la ritrovano viva 25 anni dopo ma scoprono che ha una nuova vita: Non cercatemi piùSono viva, non cercatemi più. Questa è stata la richiesta di Michele Hundley Smith, una donna che il 12 dicembre 2001 uscì di casa per fare compere natalizie e non ritornò più dalla famiglia. Il ... ilfattoquotidiano.it