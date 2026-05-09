Nella mattinata del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca’ Lino, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada finendo in un canale. L’incidente ha provocato tre vittime. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e ricostruzione della dinamica. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi in canale. Tre i dispersi: dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico. Sono infatti stati recuperati i corpi senza vita dei tre occupanti. Si tratta di tre uomini. L'incidente L'allarme è scattato alle 6.30 quando un passante ha notato il veicolo ribaltato nell'acqua. Sul posto stanno intervenendo carabinieri, vigili del fuoco con il supporto del nucleo regionale dei sommozzatori e dell’autogrù giunta da Mestre e sanitari.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 morti

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