Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale | tre morti
Nella mattina del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada e finito in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo tre delle persone coinvolte sono decedute. Le altre persone a bordo sono state trasportate in ospedale per ricevere cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi in canale. Tre i dispersi: dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico. Sono infatti stati recuperati i corpi senza vita dei tre occupanti. Si tratta di tre uomini. L'incidente L'allarme è scattato alle 6.30 quando un passante ha notato il veicolo ribaltato nell'acqua. Sul posto stanno intervenendo carabinieri, vigili del fuoco con il supporto del nucleo regionale dei sommozzatori e dell’autogrù giunta da Mestre e sanitari.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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