Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale | tre morti

Nella mattina del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada e finito in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo tre delle persone coinvolte sono decedute. Le altre persone a bordo sono state trasportate in ospedale per ricevere cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi in canale. Tre i dispersi: dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico. Sono infatti stati recuperati i corpi senza vita dei tre occupanti. Si tratta di tre uomini. L'incidente L'allarme è scattato alle 6.30 quando un passante ha notato il veicolo ribaltato nell'acqua. Sul posto stanno intervenendo carabinieri, vigili del fuoco con il supporto del nucleo regionale dei sommozzatori e dell’autogrù giunta da Mestre e sanitari.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre morti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Venezia, minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale: 3 mortiSono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersiUn furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia; Tragico incidente, minivan si ribalta nel canale: tre morti; Tony Cairoli sceglie Panama Van: il nove volte campione del mondo diventa ambassador del brand di minivan lifestyle; Cinque belve da famiglia per vacanze a tutto gas. Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a ChioggiaCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone a bordo è finito fuori strada ... ilmattino.it Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre mortiCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località ... msn.com Waymo introduce la guida autonoma sul minivan elettrico Ojai e sbarca anche a Detroit ansa.it/amp/canale_mot… #SelfDrivingCars #AI #IoT #5G #AVs #AutonomousVehicles #autonomous #Robot #startup #SmartCity #robotaxi #travel #tech #technology #mo x.com Conversione di un minivan in camper – che ne dici dell'ispezione in Austria reddit