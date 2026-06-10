Esami di terza media | bocciati solo lo 0,1% il 10% vola al voto massimo le ragazze dominano

Da orizzontescuola.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solo lo 0,1% degli studenti che hanno sostenuto l’esame di terza media è stato bocciato. Il 10% ha ottenuto il voto massimo, mentre le ragazze hanno ottenuto risultati leggermente più alti rispetto ai ragazzi. Circa 500mila studenti più giovani stanno affrontando in questi giorni l’esame di licenza media. I risultati sono stati pubblicati e ufficializzati nelle scuole.

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Mentre i riflettori si accendono sui maturandi, circa 500mila studenti più giovani affrontano in questi giorni l’esame di licenza media. La tensione è comprensibile: per molti è il primo vero banco di prova. Eppure i numeri raccontano una storia diametralmente opposta all’ansia da prestazione. Lo certificano le statistiche dell’ultima edizione, quella dell’anno scolastico 20242025, analizzate da Skuola.net. Il vero filtro – lievissimo – si colloca prima dell’esame: viene ammesso alle prove il 98,8% degli studenti. Una volta entrati in aula, la bocciatura diventa un evento rarissimo: solo lo 0,1% dei candidati non ottiene il diploma. Il 99,9% supera l’esame senza intoppi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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