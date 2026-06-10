Esami di terza media | bocciati solo lo 0,1% il 10% vola al voto massimo le ragazze dominano

Notizia in breve

Solo lo 0,1% degli studenti che hanno sostenuto l’esame di terza media è stato bocciato. Il 10% ha ottenuto il voto massimo, mentre le ragazze hanno ottenuto risultati leggermente più alti rispetto ai ragazzi. Circa 500mila studenti più giovani stanno affrontando in questi giorni l’esame di licenza media. I risultati sono stati pubblicati e ufficializzati nelle scuole.