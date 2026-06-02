Fine lezioni 2025 26 ultima campanella dal 6 giugno | poi esami di terza media e maturità

Le lezioni del ciclo scolastico 202526 termineranno tra il 6 e il 16 giugno, a seconda delle regioni. Le prime a chiudere le scuole saranno Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, mentre a Bolzano si proseguirà fino al 16 giugno. Dopo l’ultima campanella, ci saranno gli esami di terza media e maturità. La data di fine lezioni varia quindi tra le diverse aree del paese.

Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto saranno le prime a terminare le lezioni. A Bolzano si arriverà fino al 16 giugno. Per gli studenti impegnati negli esami, però, il calendario proseguirà: terza media entro giugno, maturità anche a luglio. L’anno scolastico 202526 si avvia alla conclusione. Per la scuola primaria e per la secondaria di primo e secondo grado le date di fine lezioni cambiano in base ai calendari regionali: le prime ultime campanelle suoneranno il 6 giugno 2026, mentre la chiusura più tardiva è prevista nella Provincia autonoma di Bolzano, dove si andrà avanti fino al 16 giugno. La fine delle lezioni ordinarie, tuttavia, non coincide per tutti con la conclusione degli impegni scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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