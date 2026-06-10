Da oggi e fino al 30 giugno, 9.938 studenti affrontano gli esami di terza media, con le prove orali che si concentrano sulla valutazione della personalità. La prima fase prevede le tre tracce di italiano, seguite da altre prove che includono anche materie come matematica e scienze. Le scuole hanno avviato l'esame con le prove scritte, e da domani si passa alle presentazioni orali, che valuteranno anche le capacità comunicative e il carattere degli studenti.

SCUOLA. Prove al via negli istituti da oggi - 10 giugno - al 30 giugno: si parte con le tre tracce di italiano. I prof e il colloquio pluridisciplinare: «Puntiamo a far emergere talenti e passioni dei ragazzi». Giusto il tempo di chiudere i libri e poi di nuovo seduti nei banchi per affrontare la prima vera sfida della loro carriera scolastica. Per l’esattezza sono 9.938 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia che, a partire dal 10 giugno, affronteranno gli esami di fine ciclo. Festa per l’ultima campanella nelle scuole bergamasche. Rifiuti alla Fara: appello di Ruzzini - Foto e video A differenza infatti da come accade per l’esame di maturità le date per l’inizio delle svolgimento delle prove scritte di terza media vengono scelte in autonomia da ogni singola scuola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Esami di terza media per 9.938 alunni: per l’orale spazio alla «personalità»

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Parle n°1618 3/6 ?? ? Buongiorno a tutti Si torna al terzo piano a preparare il caffè. Oggi figlio inizia gli esami di terza media, io e moglie siamo più preoccupati di lui. x.com

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