Esame di Stato 2026 la road map del presidente di commissione | tutte le scadenze con Presidente Sicuro a cura dello Snals Taranto

Il presidente di commissione per l’Esame di Stato 2026 deve seguire una sequenza di adempimenti stabilita da ordinanze e decreti ministeriali. La roadmap prevede scadenze precise e obbligatorie, con tutte le fasi da rispettare rigorosamente. Lo snals Taranto ha pubblicato una guida denominata “Presidente Sicuro” per accompagnare i presidenti nelle procedure da seguire. Le date e i passaggi sono definiti e devono essere rispettati senza variazioni.

Il presidente di commissione per l’Esame di Stato 2026 deve rispettare una sequenza serrata di adempimenti, scandita da ordinanze e decreti ministeriali. Il documento divulgato dallo Snals Taranto, firmato dal dirigente scolastico Pierfrancesco Caressa, offre una mappa cronologica delle operazioni. La cornice normativa è complessa: l’Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il D.M. 132026 (calendario nazionale) e il D.Lgs. 622017 come modificato dal D.L. 1272025, convertito con L. 1642025. Il primo appuntamento per i presidenti designati è il 6 maggio, quando gli Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato gli elenchi delle commissioni e dei presidenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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