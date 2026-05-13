Esame di Maturità 2026 il calendario con tutte le date importanti | dalle scadenze di maggio al colloquio orale

L'Esame di Maturità 2026 ha visto la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 il 26 marzo, con le indicazioni ufficiali sulle date e le scadenze da rispettare. Le fasi principali si concentrano tra maggio e giugno, con le prove scritte e il colloquio orale. Il documento stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle diverse prove, fornendo una guida chiara per studenti e docenti.

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