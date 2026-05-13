Esame di Maturità 2026 il calendario con tutte le date importanti | dalle scadenze di maggio al colloquio orale

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Esame di Maturità 2026 ha visto la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 il 26 marzo, con le indicazioni ufficiali sulle date e le scadenze da rispettare. Le fasi principali si concentrano tra maggio e giugno, con le prove scritte e il colloquio orale. Il documento stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle diverse prove, fornendo una guida chiara per studenti e docenti.

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L'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che porterà migliaia di studenti al conseguimento del diploma. Dalle scadenze burocratiche di maggio fino alle prove scritte di giugno, vediamo il calendario dettagliato che coinvolgerà più di 500.000 studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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