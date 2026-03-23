L’ Assemblea Popolare Suprema, il parlamento della Corea del Nord, ha riconfermato il dittatore Kim Jong-un nel ruolo di presidente della Commissione per gli Affari di Stato. Il voto, naturalmente, era una pura formalità: gli stessi 687 deputati sono stati rinnovati lo scorso 15 marzo ma, in ogni circoscrizione, alle elezioni si è presentato un solo candidato, ovvero quello del Partito del Lavoro. Di fatto, dunque, l’Assemblea non ha alcun potere, e i votanti non hanno la possibilità di scegliere in una lista di alternative: il loro unico compito è, almeno in teoria, approvare o disapprovare l’unico candidato proposto per il distretto elettorale in cui vivono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kim Jong-un è stato (ovviamente) rieletto presidente della Commissione per gli Affari di Stato

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