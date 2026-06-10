Errore Asl | la TAC urgente di Ciolfi saltata per un vuoto comunicativo
Un esame TAC urgente programmato per un paziente è stato annullato e rinviato di oltre cinquanta giorni. La causa è un errore di comunicazione: il numero di telefono dell’Asl è stato interpretato come un recapito per il recupero crediti. La richiesta di esame non è stata gestita correttamente, portando alla cancellazione e al successivo slittamento della visita.
? Punti chiave? In Breve L’equivoco della prenotazione: Riccardo Ciolfi scopre una Tac saltata a causa di un errore di comunicazione. Lunedì 8 giugno Riccardo Ciolfi ha scoperto che un esame diagnostico urgente, prescritto ad aprile, era già passato senza che lui ne venisse informato. Il presidente dei Boars, affetto da una patologia polmonare cronica, ha dovuto affrontare un vuoto comunicativo durato quasi due mesi. La vicenda mette in luce un problema di gestione delle procedure tra la richiesta del paziente e l’effettiva esecuzione dell’esame presso l’Asl Toscana Sud Est. Tutto ha inizio nei primi giorni di aprile, quando un pneumologo ha indicato la necessità di una TAC di controllo con priorità urgente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
TAC rivela l’errore: una forbice chirurgica nell’addome della donnaUna donna si è sottoposta a un intervento chirurgico all’addome, durante il quale è stata lasciata una forbice chirurgica all’interno del suo corpo.
Leggi anche: ASL BAT: visite nel 2029, richiesta audizione urgente in Commissione
ASL TO4. Inaugurata oggi la nuova TAC dell’Ospedale di LanzoSostituisce la precedente, messa fuori uso dal 2012, di generazione molto datata e non in grado di garantire i più alti livelli di prestazione. Il sistema di acquisizione del nuovo macchinario è il ... quotidianosanita.it
Asl TO3. Nuova tac all’Ospedale di VenariaDal 13 marzo sarà riaperto il servizio di radiodiagnostica dell’azienda della provincia di Torino. Questo importante passo si realizza, peraltro, senza oneri in investimenti per l’Asl perché ... quotidianosanita.it