Errore Asl | la TAC urgente di Ciolfi saltata per un vuoto comunicativo

Notizia in breve

Un esame TAC urgente programmato per un paziente è stato annullato e rinviato di oltre cinquanta giorni. La causa è un errore di comunicazione: il numero di telefono dell’Asl è stato interpretato come un recapito per il recupero crediti. La richiesta di esame non è stata gestita correttamente, portando alla cancellazione e al successivo slittamento della visita.