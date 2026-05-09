TAC rivela l’errore | una forbice chirurgica nell’addome della donna

Una donna si è sottoposta a un intervento chirurgico all’addome, durante il quale è stata lasciata una forbice chirurgica all’interno del suo corpo. I raggi X hanno rivelato l’oggetto mesi dopo l’operazione. Il medico ha dichiarato di aver minimizzato i sintomi della paziente e di aver pensato a complicazioni minori. La diagnosi corretta è stata ottenuta solo dopo l’esecuzione di una tomografia computerizzata.

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