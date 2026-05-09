TAC rivela l’errore | una forbice chirurgica nell’addome della donna
Una donna si è sottoposta a un intervento chirurgico all’addome, durante il quale è stata lasciata una forbice chirurgica all’interno del suo corpo. I raggi X hanno rivelato l’oggetto mesi dopo l’operazione. Il medico ha dichiarato di aver minimizzato i sintomi della paziente e di aver pensato a complicazioni minori. La diagnosi corretta è stata ottenuta solo dopo l’esecuzione di una tomografia computerizzata.
? Punti chiave Come ha fatto il chirurgo a minimizzare i sintomi della paziente?. Perché la diagnosi corretta è arrivata solo mesi dopo l'intervento?. Chi dovrà rispondere legalmente della negligenza avvenuta in clinica?. Quali controlli sono saltati durante la gestione degli strumenti chirurgici?.? In Breve Intervento di addominoplastica eseguito a Napoli il 25 ottobre 2025.. Dolori e perdite di coscienza dopo il rientro a casa dai genitori.. Diagnosi tramite TAC effettuata in un centro diagnostico il 7 maggio.. Indagini della Polizia di Stato sulla gestione degli strumenti in clinica.. Una donna di 53 anni, originaria di Casandrino ma residente nella provincia di Piacenza, ha denunciato alla Polizia di Stato il ritrovamento di una forbice chirurgica nel proprio addome dopo un intervento di addominoplastica a Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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