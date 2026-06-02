ASL BAT | visite nel 2029 richiesta audizione urgente in Commissione

Notizia in breve

Le visite mediche programmate dalla ASL BAT sono state posticipate fino al 2029. La richiesta di un’audizione urgente in Commissione mira a chiarire come possano slittare così a lungo le visite prioritarie. Si chiede chi sia responsabile di garantire le cure se l’azienda sanitaria non rispetta i tempi stabiliti. La situazione riguarda i cittadini in attesa di visite urgenti e le modalità di gestione delle priorità sanitarie.