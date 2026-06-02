ASL BAT | visite nel 2029 richiesta audizione urgente in Commissione
Le visite mediche programmate dalla ASL BAT sono state posticipate fino al 2029. La richiesta di un’audizione urgente in Commissione mira a chiarire come possano slittare così a lungo le visite prioritarie. Si chiede chi sia responsabile di garantire le cure se l’azienda sanitaria non rispetta i tempi stabiliti. La situazione riguarda i cittadini in attesa di visite urgenti e le modalità di gestione delle priorità sanitarie.
? Punti chiave Come possono le visite prioritarie D slittare fino al 2029?. Chi deve garantire le cure se la ASL non rispetta i tempi?. Perché i dati regionali contrastano con la realtà dei pazienti BAT?. Quali misure deve adottare la Direzione Generale per evitare il privato?.? In Breve Violazione legge 107 del 29 luglio 2024 sulle prestazioni in intramoenia o privato accreditato. Rispetto tempi priorità D fissati dalla normativa in massimo 30 giorni. Richiesta audizione per assessore Pentassuglia e direttore Montanaro oltre al DG Di Bello. Rischio esclusione pazienti cronici e oncologici dal sistema sanitario pubblico BAT. Audizione urgente in Commissione Sanità per le liste d’attesa nella ASL BAT: appuntamenti fissati nel 2029. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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