A San Siro si terrà il concerto di Eros Ramazzotti con il suo tour mondiale del 2026. La scaletta potrebbe includere alcuni dei brani più noti dell’artista e pezzi storici. Sono state annunciate le modalità per raggiungere lo stadio e le indicazioni per l’accesso ai posti. L’evento prevede l’ingresso di pubblico in un’area dedicata e l’organizzazione ha predisposto misure di sicurezza e di gestione degli spettatori.

Tutto pronto a San Siro per il graditissimo ritorno di Eros Ramazzotti con il suo “Una Storia Importante World Tour 2026”. Il cantautore romano, milanese di adozione visto che ha acquistato un appartamento a Citylife, festeggia oltre 40 anni di carriera e promette un grande spettacolo in un Meazza gremito. Orari e Durata. L'inizio del concerto è fissato alle 20:30 di martedì 9 giugno a Milano e durerà circa due ore e mezza per concludersi alle 23 circa. I brani . Il tour celebra i quarant'anni dal debutto di Eros e lo show ripropone i tanti brani di successo di una carriera indimenticabile. La vera novità sta negli arrangiamenti: alcuni pezzi classici sono stati totalmente rivisitati in chiave più contemporanea e internazionale, alternando momenti puramente rock-pop a set acustici intimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Eros Ramazzotti in concerto a San Siro: la (possibile) scaletta, i brani storici e come muoversi

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Eros Ramazzotti Concert in Romania | Una Storia Importante World Tour

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