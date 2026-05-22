Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si svolge in Sicilia, in un castello. Gli invitati hanno ricevuto inviti ispirati agli anni '90. Tra i regali ricevuti, c’è un dono speciale di un noto artista. La coppia sta celebrando la cerimonia in una location storica, con dettagli curati nei minimi particolari. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, considerando il coinvolgimento di personaggi noti e le immagini diffuse sui social. La giornata si presenta come uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno.

Tra i matrimoni vip più attesi dell’anno c’è sicuramente quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e il compagno pronunceranno il fatidico sì il prossimo 4 luglio in Sicilia. La coppia ha già condiviso molto dei preparativi per le nozze sui social network, rendendo partecipi i propri follower, ma le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Oggi. Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo le nozze saranno un vero e proprio "tour de force” lungo tre giorni e tre notti: un intero weekend di festeggiamenti in una location da sogno, il castello Xirumi Serravalle. Aurora e Goffredo hanno scelto la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aurora Ramazzotti, nozze da favola in Sicilia: il castello, l’invito anni ‘90, il regalo personale di papà Eros

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