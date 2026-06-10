eros ramazzotti entusiasma ancora milano

Eros Ramazzotti si è esibito ieri sera allo stadio di San Siro davanti a circa 51.000 spettatori. L'artista ha portato sul palco un concerto che ha coinvolto il pubblico presente. La performance ha avuto luogo in una sera di grande affluenza, con il pubblico che ha seguito con attenzione le canzoni eseguite. La serata si è conclusa senza ulteriori dettagli sui contenuti dello spettacolo o sull'organizzazione.

Eros Ramazzotti ieri sera ha dato di nuovo spettacolo a San Siro davanti a 51000 cuori che battevano solo per lui. E’ stata l’ennesima grande tappa del ‘Una Storia Importante World Tour’. Con Ramazzotti sono saliti sul palco anche 3 grandi ospiti: Giorgia, Max Pezzali ed Elisa. Di seguito un commento per GBT di Davide Zardi. Eros Ramazzotti, oltre 40 anni di una grande carriera. Il grande Eros Ramazzotti con oltre quarant’anni di carriera ha fatto tra i 700 e gli 800 show complessivi. La prima canzone di Ramazzotti è “Terra promessa”. E’ stata scritta da lui stesso insieme ad Alberto Salerno e Renato Brioschi ed è stata cantata sul palco di Sanremo da Ramazzotti nel Febbraio del 1984 vincendo nella categoria nuove proposte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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