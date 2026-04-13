C’erano anche Aurora Ramazzotti il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare tra il pubblico del concerto di Praga di Eros Ramazzotti

Durante il concerto di Eros Ramazzotti a Praga, tra il pubblico si sono visti Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il loro bambino di tre anni, Cesare. La cantante ha condiviso sui social alcune foto dell’evento, mostrandoli tra gli spettatori. La serata ha visto una partecipazione numerosa, con fan di diverse età che hanno assistito all’esibizione del cantautore italiano.

C’erano anche Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, tre anni appena compiuti, tra il pubblico del concerto che Eros Ramazzotti ha tenuto a Praga, una delle tappe europee del suo nuovo tour. Aurora Ramazzotti al concerto di papà Eros con il piccolo Cesare. La primogenita del cantante romano e di Michelle Hunziker non ha voluto perdere il live del padre, impegnato nella tournée mondiale Una storia importante, partita a febbraio da Mantova e destinata a toccare 27 Paesi tra Europa, Stati Uniti e Sud America. In calendario oltre cinquanta date, un tour che sta registrando grande affluenza di pubblico e un repertorio che mescola i grandi classici alle produzioni più recenti.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - C’erano anche Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare tra il pubblico del concerto di Praga di Eros Ramazzotti Eros Ramazzotti a Praga con Aurora e il piccolo Cesare: il concerto diventa una festa di famigliaIl cantante romano è attualmente impegnato in Una storia importante World Tour che lo porterà in giro per mezzo mondo, con 56 concerti in 27 Paesi... Leggi anche: I fan speciali di Eros Ramazzotti: al concerto di Praga anche il nipotino Cesare e la figlia Aurora. Un live ad alta emozione