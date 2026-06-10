Quasi trent’anni di distanza per un’attesa spasmodica a Milano. Poi finalmente il grande appuntamento del 9 giugno. Dopo Udine, Eros Ramazzotti è ritornato al San Siro. E lo stadio è tornato a vibrare per lui con oltre 50.000 voci, 20 canzoni, più di due ore di musica ed ospiti d’eccezione nella sua festa collettiva: Giorgia, Max Pezzali ed Elisa, saliti sul palco a condividere note e ricordi con l’amico romano. Eros suggella al San Siro oltre 40 anni di carriera. Il ritorno atteso per quasi trent’anni ha trovato suo compimento con evidente acclamazione. L’artista ha aperto la carrellata canora con Taxi Story, perla tratta da ‘In ogni senso’ del 1990, e subito dopo ha acceso la sua storia musicale con ‘Un’emozione per sempre’. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Ramazzotti.

© 361magazine.com - Con Eros Ramazzotti è sempre “Una storia importante”: al San Siro oltre 50.000 voci in coro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EROS RAMAZZOTTI canta 'Una storia importante' a San Siro

Notizie e thread social correlati

Eros Ramazzotti torna a San Siro dopo 28 anni. Sugli schermi la figlia Aurora da bambina, sul palco Giorgia, Elisa e Max Pezzali: «Questa è umanità? Non credo. L'amore vincerà sempre»Un artista italiano ha riaperto il suo concerto a San Siro dopo 28 anni, davanti a 51 mila persone.

Eros Ramazzotti in concerto a San Siro: la (possibile) scaletta, i brani storici e come muoversiA San Siro si terrà il concerto di Eros Ramazzotti con il suo tour mondiale del 2026.

Temi più discussi: Eros Ramazzotti, il super concerto a Milano e la sorpresa con '3 amici'; Eros Ramazzotti a San Siro dopo 28 anni: Sono arrivato qui con un peso sullo stomaco. Questa è umanità? Non credo, ma l’amore vincerà su tutto - La scaletta; L’urlo di Eros Ramazzotti ai 21 mila del Bluenergy stadium: Mandi Udin, vi voglio bene; Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Milano.

Eros Ramazzotti a San Siro dopo 28 anni: Sono arrivato qui con un peso sullo stomaco. Questa è umanità? Non credo, ma l’amore vincerà su tutto – La scaletta @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2026/06/10/ero… via @fattoquotidiano x.com

Nel Cuore Lei - Eros Ramazzotti & Andrea Bocelli reddit

Eros Ramazzotti torna a San Siro dopo 28 anni. Sugli schermi la figlia Aurora da bambina, sul palco Giorgia, Elisa e Max Pezzali: Questa è umanità? Non credo. L'amore ...Davanti a 51 mila persone il cantautore romano trasforma San Siro in un viaggio attraverso quarant'anni di carriera: la periferia da cui è partito, la figlia Aurora che si sposerà tra poche settimane, ... vanityfair.it

Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, grande festa con Giorgia, Max Pezzali ed ElisaLeggi su Sky TG24 l'articolo Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, grande festa con Giorgia, Max Pezzali ed Elisa ... tg24.sky.it