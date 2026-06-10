Eros Ramazzotti conquista San Siro l' esibizione live dell' artista romano

Eros Ramazzotti ha aperto il suo concerto a San Siro davanti a uno stadio pieno. L'artista romano ha iniziato il suo tour nei principali stadi italiani, proseguendo con sette date nel paese. Finora, il tour mondiale ha registrato oltre 260 mila spettatori. La serata ha visto un pubblico coinvolto e un’atmosfera di grande energia, mentre l’artista portava sul palco i brani del suo repertorio.

Una notte magica, un’energia travolgente e uno stadio gremito hanno dato il benvenuto a San Siro ad Eros Ramazzotti, al via con il suo viaggio nei principali stadi italiani mentre il tour mondiale continua a collezionare numeri da record: 7 date negli stadi italiani con oltre 260.000 spettatori e oltre 70 show nei palasport di oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America latina con oltre 550.000 spettatori. Due ore ininterrotte di show hanno portato gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album Una Storia Importante Una Historia Importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Eros Ramazzotti conquista San Siro con due ore di show. Max Pezzali, Giorgia ed Elisa ospiti

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Ieri sera #ErosRamazzotti ha conquistato San Siro con 51mila spettatori. Ospiti Giorgia, Max Pezzali ed Elisa. Dopo Milano arriverà negli stadi di Napoli, Roma, Torino. Ramazzotti ha celebrato i 40 anni di Una storia importante. Importante come il messaggi x.com

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