Erdogan attacca | Israele minaccia per umanità Ira Netanyahu | No lezioni da dittatore antisemita

Il presidente turco ha dichiarato che Israele rappresenta una minaccia per l'umanità e deve essere fermato. In risposta, il primo ministro israeliano ha affermato che non accetta lezioni da un dittatore antisemita che ha sterminato i curdi.

(Adnkronos) – Israele è "una minaccia per l'umanità", per questo "va fermato". No, "non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi''. E' un botta e risposta al vetriolo quello a distanza tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Con il leader turco che, ancora una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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