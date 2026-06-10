Il presidente turco ha dichiarato che la Turchia difenderà Libano e Siria, aggiungendo che non rimarrà inattiva di fronte alle tensioni con Israele. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di crescente tensione nella regione, con Ankara che intende rafforzare il supporto ai paesi vicini coinvolti nel conflitto. La dichiarazione ha suscitato reazioni di varia natura a livello internazionale.

La Turchia rafforza il proprio sostegno a Libano e Siria nel delicato confronto con Israele, mentre il presidente Recep Tayyip Erdogan lancia un messaggio destinato a far discutere la comunità internazionale. Durante una riunione del gruppo parlamentare dell’AKP, il partito al governo, il leader turco ha dichiarato che Ankara non resterà indifferente di fronte ad eventuali attacchi contro quelli che ha definito “Paesi fratelli”. «Non chiuderemo un occhio di fronte ad alcun attacco contro i nostri fratelli», ha affermato Erdogan, secondo quanto riportato dalla CNN turca. Parole che arrivano in una fase di forte tensione in Medio Oriente e che confermano la volontà della Turchia di assumere un ruolo sempre più attivo negli equilibri regionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Erdogan alza i toni contro Israele: “Difenderemo Libano e Siria, non resteremo a guardare”

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