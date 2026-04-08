Libano il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil L’ira di Meloni | Dovrà chiarire Tajani convoca l’ambasciatore

Il governo italiano ha espresso dure critiche a Israele in seguito agli attacchi contro un convoglio logistico dell’Unifil nel sud del Libano. La premier Meloni ha richiesto chiarimenti, mentre il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore israeliano. Anche altri esponenti politici italiani hanno condannato l’accaduto, sottolineando la necessità di risposte chiare. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte delle autorità italiane nel contesto delle tensioni nella regione.

Il governo alza i toni con Israele. Dopo le dure condanne di Antonio Tajani e Guido Crosetto, anche la premier Giorgia Meloni interviene sugli attacchi israeliani a un convoglio logistico italiano dell’Unifil nel sud del Libano. In una nota di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio definisce l’azione «del tutto inaccettabile», sottolineando che mettere a rischio il personale operativo sotto la bandiera dell’Onu costituisce una «palese violazione della risoluzione 1701». Meloni aggiunge che gli attacchi, già causa di troppe vittime e sfollati, «devono cessare immediatamente» e ribadisce che « Israele dovrà chiarire quanto accaduto ». La premier attende inoltre gli esiti della convocazione odierna dell’ambasciatore israeliano a Roma, richiesta dal ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Open.online Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. Tajani e Crosetto contro l’Idf: «I soldati italiani non si toccano»Il governo alza i toni con Israele e lo fa dopo l’episodio che ha coinvolto un convoglio logistico italiano dell’Unifil nel sud del Libano. Attacco a un convoglio italiano Unifil in Libano: Tajani convoca ambasciatore israelianoABBONATI A DAYITALIANEWS Veicolo italiano colpito, nessun ferito Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che un mezzo militare italiano... Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. Tajani e Crosetto contro l’Idf: «I soldati italiani non si toccano»Il ministro degli Esteri chiede chiarimenti a Israele e convoca l'ambasciatore. A stretto giro Guido Crosetto: «E’ intollerabile» L'articolo Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco a ... msn.com Libano, soldato Unifil ucciso da esplosione | Allerta massima per Brigata SassariSoldato Unifil ucciso da un’esplosione in una postazione Onu: tensione altissima in Libano dove opera la Brigata Sassari ... cagliaripad.it