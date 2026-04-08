Libano il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil Tajani e Crosetto contro l’Idf | I soldati italiani non si toccano

Il governo libanese ha espresso dura reazione dopo l’attacco a un convoglio logistico italiano dell’Unifil nel sud del Paese. In risposta, le autorità locali hanno intensificato le dichiarazioni contro Israele. Nel frattempo, i ministri italiani Tajani e Crosetto hanno condannato l’azione dell’IDF, affermando che i soldati italiani non devono essere oggetto di attacchi. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte.

Il governo alza i toni con Israele e lo fa dopo l’episodio che ha coinvolto un convoglio logistico italiano dell’Unifil nel sud del Libano. Nel pomeriggio, dall’Aula della Camera e poi con una nota diffusa su X dal ministero della Difesa. A Montecitorio il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle opposizioni, riferisce della colonna italiana diretta a Beirut per un rimpatrio bloccata dall’Idf e dei «colpi di avvertimento israeliani che hanno danneggiato un nostro veicolo», pur senza provocare feriti. La risposta diplomatica italiana si irrigidisce subito: Tajani annuncia che chiederà « informazioni immediate » all’ambasciatore israeliano in Italia e ribadisce il concetto destinato a segnare la giornata: «I soldati italiani in Libano non si toccano». 🔗 Leggi su Open.online

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