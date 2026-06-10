Erasmus+ | possibile organizzare attività anche presso enti e istituzioni estere Vi spieghiamo come fare

L’Erasmus+ consente di organizzare attività presso enti e istituzioni estere. La procedura prevede la presentazione di un progetto e l’approvazione da parte delle autorità competenti. Le attività possono includere tirocini, corsi di formazione e scambi di personale. Le richieste devono essere inviate seguendo le scadenze stabilite e rispettando le linee guida del programma. La partecipazione è aperta a tutto il personale scolastico, non solo a studenti e docenti.

L’Erasmus+ può rappresentare un’occasione di crescita non soltanto per studenti e docenti, ma anche per il personale amministrativo delle scuole. È quanto emerso durante un webinar organizzato da Orizzonte Scuola (la cui registrazione è gratuita e fruibile per tutti), tenuto da Carmelina Maurizio, nel corso del quale una DSGA di un liceo di Napoli ha chiesto chiarimenti sulle possibilità offerte dal programma per figure diverse da quelle strettamente didattiche. La dirigente dei servizi generali e amministrativi ha spiegato che il proprio istituto si appresta a muovere i primi passi nel mondo Erasmus, con l’obiettivo di coinvolgere inizialmente gruppi di studenti più giovani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Erasmus I EP 1: tutto quello che devi sapere prima di partire

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