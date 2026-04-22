Durante la menopausa molte persone notano cambiamenti nei pattern del sonno, con un risveglio frequente e difficoltà ad addormentarsi. La qualità del riposo può essere influenzata da alterazioni ormonali che si verificano in questo periodo. L’attività fisica viene spesso suggerita come possibile aiuto, anche se i suoi effetti precisi sul sonno durante questa fase richiedono ulteriori approfondimenti.

C are lettrici, se c’è qualcosa che cambia in modo evidente durante la menopausa, è il sonno. Ci si addormenta più facilmente, ma ci si sveglia nel cuore della notte. Oppure ci si alza già stanche, come se il corpo non avesse davvero recuperato. E spesso si pensa che sia un problema “solo ormonale”. In parte è vero, ma non è tutta la storia. Perché c’è un elemento che può fare una grande differenza – ed è spesso sottovalutato: il movimento. Dormire male fa invecchiare il cervello, lo dice la scienza X Perché il sonno cambia. Con l’arrivo della menopausa, molte donne iniziano a notare un cambiamento molto preciso: il sonno non è più quello di prima.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dormire meglio in menopausa è possibile: cosa può fare davvero l’attività fisica per il sonno

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