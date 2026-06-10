Bill Gates ha dichiarato alla commissione di non essere mai stato sull’isola di Jeffrey Epstein. Ha aggiunto di non aver mai vittimizzato nessuno e di non aver avuto mai prove del coinvolgimento di Epstein in attività criminali.

Bill Gates nega di avere “mai vittimizzato nessuno” e afferma di non avere mai avuto alcun indizio del fatto che Jeffrey Epstein fosse coinvolto in attività criminali. Nella sua dichiarazione introduttiva davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda dell’ex finanziere pedofilo, il co-fondatore di Microsoft ha descritto Epstein come un uomo inaffidabile e vendicativo, con il quale aveva interagito nel tentativo di raccogliere fondi per iniziative filantropiche e ha espresso il suo pieno sostegno all’indagine condotta dalla commissione. “Innanzitutto, voglio chiarire un punto fondamentale: non ho mai assistito a comportamenti criminali da parte di Epstein, né ho mai avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite continuative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Bill Gates alla commissione: “Non sono mai stato sulla sua isola”

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Affaire Epstein : Bill Gates « espère que son témoignage aidera »

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