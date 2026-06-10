ennesime sanzioni ue contro putin zelensky vuole un vertice a quattro

L'Unione europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventunesimo finora. Nel frattempo, il presidente ucraino ha chiesto un vertice con i leader di Ucraina, Russia, UE e Stati Uniti, per negoziare una tregua. Le sanzioni mirano a esercitare pressione, mentre la proposta di incontro mira a trovare una soluzione diplomatica. Nessuna delle due iniziative ha ancora prodotto risultati concreti.

Al via il ventunesimo (e inutile) pacchetto di Bruxelles per provare a piegare Mosca. Il capo di Kiev propone un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Unione europea e Usa per raggiungere la tregua. «L’Ue continuerà a colpire le entrate russe per costringere Mosca a porre fine alla sua guerra, ma dobbiamo privare la Russia non solo del denaro, ma anche delle risorse di cui ha bisogno per finanziare questa guerra». È questo il messaggio, di fatto diretto al presidente russo Vladimir Putin, con cui l’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha commentato l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca (il ventunesimo dal 2022) presentato ieri dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Laverita.info

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