Putin apre alla pace in Ucraina e propone Schröder come mediatore L’Ue non si fida e vara nuove sanzioni contro il Cremlino
Dopo cinque anni di conflitto in Ucraina e con le ostilità ancora in corso, il presidente russo ha annunciato la disponibilità a considerare una soluzione pacifica e ha proposto l’ex cancelliere tedesco come mediatore. Nel frattempo, l’Unione Europea ha deciso di imporre nuove sanzioni contro il governo di Mosca, rispondendo alle recenti azioni del Cremlino. La situazione rimane complessa, con le parti impegnate in negoziati e misure economiche.
Dopo cinque anni di guerra in Ucraina e davanti al totale stallo sul fronte, sembrano riaccendersi le speranze di un possibile accordo di pace. Nell’Unione europea, infatti, inizia a farsi strada l’ipotesi di riallacciare i rapporti diplomatici con la Russia, qualcosa che fino a pochi giorni fa sarebbe stata considerata una vera eresia politica, nella speranza di arrivare a un’intesa capace di mettere fine a un conflitto devastante. A lanciare per primo questa apertura è stato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha dichiarato: “Il nostro primo obiettivo, fin dal primo giorno, è una pace giusta e duratura per l’Ucraina. Per questo abbiamo sostenuto Kiev, introdotto sanzioni e, al momento giusto, parleremo con Mosca, se necessario”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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