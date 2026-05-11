Putin apre alla pace in Ucraina e propone Schröder come mediatore L’Ue non si fida e vara nuove sanzioni contro il Cremlino

Dopo cinque anni di conflitto in Ucraina e con le ostilità ancora in corso, il presidente russo ha annunciato la disponibilità a considerare una soluzione pacifica e ha proposto l’ex cancelliere tedesco come mediatore. Nel frattempo, l’Unione Europea ha deciso di imporre nuove sanzioni contro il governo di Mosca, rispondendo alle recenti azioni del Cremlino. La situazione rimane complessa, con le parti impegnate in negoziati e misure economiche.

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