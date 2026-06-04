Putin invita Zelensky a Mosca | scontro sulle modalità del vertice

Il presidente ucraino ha ricevuto un invito a Mosca, ma ha rifiutato di partecipare, sollevando dubbi sulla possibilità di un vertice. La lettera inviata da Zelensky contiene dettagli tecnici, ma non sono stati resi noti pubblicamente. La discussione riguarda principalmente le modalità dell’incontro e le condizioni per un eventuale meeting tra i due leader, che al momento sembrano ancora lontani da una conferma ufficiale.

Quali dettagli tecnici contiene la lettera inviata da Zelensky?. Come può avvenire un incontro se Zelensky rifiuta Mosca?. Perché Putin non ha ancora letto la proposta ucraina?. Dove si svolgerà il vertice per evitare lo stallo diplomatico?.? In Breve Zelensky propone una data precisa per il colloquio di pace. Lettera ucraina non ancora visionata da Putin. Zelensky esclude esplicitamente un viaggio nella capitale russa. Necessità di individuare un luogo neutro per il vertice. Il Cremlino apre le porte di Mosca a Zelensky per un incontro diretto. Il Cremlino ha dichiarato oggi che Zelensky è invitato a Mosca in qualsiasi momento per un faccia a faccia con Putin. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Putin vs Zelensky — two lives, one war

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