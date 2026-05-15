S&P conferma il rating Italia | BBB+ con outlook positivo
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio sul debito pubblico italiano, mantenendo il livello BBB+ e assegnando un outlook positivo. La decisione è stata comunicata senza modifiche rispetto alla valutazione precedente. La notizia arriva in un momento di attenzione internazionale sulle finanze del paese e sulla stabilità economica. La conferma del rating riflette la valutazione dell’agenzia sulla capacità del paese di onorare i propri debiti e sulla prospettiva di crescita futura.
L’agenzia Standard & Poor’s conferma il rating del debito pubblico italiano a BBB+ con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell’agenzia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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