S&P conferma rating Italia | BBB+ con outlook positivo

L'agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio sul debito pubblico italiano a BBB+ e ha indicato un outlook positivo. Questa decisione riflette la valutazione attuale sulla situazione finanziaria del paese e sulle sue prospettive future. La conferma arriva dopo un’analisi approfondita dei dati economici e delle politiche adottate. Nessuna modifica è stata apportata al rating, che rimane stabile nel livello considerato medio-basso. La notizia riguarda la percezione del rischio e la stabilità finanziaria dell’Italia nel contesto internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui