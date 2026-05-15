S&amp;P conferma rating Italia | BBB+ con outlook positivo

Da ilsole24ore.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio sul debito pubblico italiano a BBB+ e ha indicato un outlook positivo. Questa decisione riflette la valutazione attuale sulla situazione finanziaria del paese e sulle sue prospettive future. La conferma arriva dopo un’analisi approfondita dei dati economici e delle politiche adottate. Nessuna modifica è stata apportata al rating, che rimane stabile nel livello considerato medio-basso. La notizia riguarda la percezione del rischio e la stabilità finanziaria dell’Italia nel contesto internazionale.

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L’agenzia Standard & Poor’s conferma il rating del debito pubblico italiano a BBB+ con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell’agenzia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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