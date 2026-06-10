Energia Unem | spesa verso i 58 miliardi per l’effetto petrolio

Quanto peserà l'aumento di 9 miliardi sulle tasche delle imprese?. Come influirà la volatilità del greggio sui prezzi al consumo?. Perché i costi rimarranno alti anche se finisce la crisi?. Quali settori produttivi subiranno l'impatto maggiore di questo rincaro?.? In Breve Incremento annuo stimato tra 8 e 9 miliardi di euro.. Spesa totale prevista tra i 57 e i 58 miliardi.. Instabilità nel Golfo causa volatilità prezzi greggio e costi produzione.. Impatto diretto su capacità di spesa e prezzi al consumo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta contrasta la pressione sui costi energetici trainata dal petrolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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