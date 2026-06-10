Energia bolletta da 58 miliardi nel 2026 Il taglio delle accise è costato oltre 1 miliardo

Nel 2026, le bollette energetiche sono previste raggiungere i 58 miliardi di euro. Il taglio delle accise ha comportato un costo superiore a un miliardo di euro. Il presidente ha dichiarato che il blocco dello stretto di Hormuz ha causato una mancanza di circa 16 milioni di barili di petrolio. Questa situazione ha influenzato i prezzi dell’energia sul mercato.

La fattura energetica in Italia salirà a 57,7 miliardi di euro nel 2026, 9 miliardi in più del valore raggiunto nel 2025. È la stima formulata dall’Unem (l’Unione energie per la mobilità) nel corso dell’assemblea annuale, mentre per quella petrolifera l’asticella è pari a circa 24 miliardi di euro, 4,5 miliardi di euro in più dell’anno prima con l’ipotesi di quotazioni medie di 90 dollari al barile in media annua. A illustrare la puntuale fotografia è il presidente dell’associazione Gianni Murano che, nel corso del suo intervento, ha posto l’accento sulla crescita della domanda di energia che proseguirà anche nei prossimi decenni. «Le stime dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) - ha spiegato il numero uno dell’Unem - indicano che, nel 2050, la domanda totale di energia sarà superiore del 38% rispetto al 2010. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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