La leader di un partito di opposizione ha dichiarato che il suo gruppo è disponibile a collaborare sul tema delle energie rinnovabili, in risposta a un’affermazione della presidente del Consiglio sulla produzione industriale. La politica ha aggiunto che sono pronti a contribuire, senza specificare modalità o condizioni. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione pubblica sull’argomento energetico.

“Oggi ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi tre anni e mezzo di governo la produzione industriale è calata” sono le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della cerimonia di intitolazione all’ex ministra Valeria Fedeli del circolo PD di Monteverde a Roma. La leader dem ha commentato così l’intervento di Meloni all’Assemblea Confcommercio di oggi. “L’Italia deve ricominciare a crescere” prosegue Schlein, “deve produrre e tornare competitiva. La prima questione su cui bisogna intervenire è il costo dell’energia. Dobbiamo investire di più, come fatto da altri paesi, sull’energia pulita e rinnovabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energia, Schlein al governo: “Su rinnovabili noi disponibili a dare una mano”

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